"Ви повірите, якщо я скажу, що навіть не знаю претендентів на "Золотий м'яч"? Я не люблю індивідуальні нагороди. Те, що ми зробили минулого сезону – це командна робота. Ми дійшли до фіналу, виграли Лігу чемпіонів, і це дає нам можливість мати гравців у цьому списку.

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Я сподіваюся, що хтось із наших хлопців отримає "Золотий м'яч", нехай це підвищить впевненість у собі. Але я навіть не знаю, які п’ять гравців від нас делеговані", – цитує Тухеля ВВС.

Нагадаємо, церемонія вручення "Золотого м'яча-2021" відбудеться 29 листопада у паризькому театрі Шатле. До списку номінантів потрапили 5 гравців Челсі – Аспілікуета, Канте, Маунт, Жоржінью і Лукаку.

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