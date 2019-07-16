ПСЖ отклонил первое предложение Барселоны по Неймару – 40 миллионов евро и два звездных игрока

Барселона не оставляет попыток оформить переход нападающего ПСЖ уже этим летом.

Руководство французского клуба не планирует отпускать Бразильца дешевле, чем покупало его летом 2017 года. Тогда Барселона получила за нападающего 222 млн евро.

Неймару будет трудно перейти в Барселону летом, – Леонардо

После подписания Антуана Гризманна каталонцы не могут позволить себе еще один громкий трансфер. Однако "сине-гранатовые" надеются, что удастся осуществить возврат игрока на Камп Ноу уже этим летом, сообщает AS.

По информации издания, Барселона готова рассчитаться за Неймара, отпустив в Париж несколько своих игроков. В частности "блаугранас" уже предложили ПСЖ права на Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле, а также дополнительно были готовы доплатить 40 млн евро. Однако парижане ответили отказом.

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