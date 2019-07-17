Тухель підтвердив бажання Неймара піти з ПСЖ – бразилець прийняв рішення вже давно

Керманич французького Парі Сен-Жермен Томас Тухель прокоментував ситуацію навколо форварда Неймара, який не повернувся вчасно до табору парижан і хоче піти з команди.

"Я завжди засмучуюся, коли гравець прибуває із запізненням. Між нами, однак, немає жодних непорозумінь, наразі це справа клубу та Нея. Ми працюємо разом.

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Чи знав я, що Неймар хоче покинути команду? Так, мені це було відомо ще перед Копа Амеріка. Та це внутрішні справи клубу", – наводить слова Тухеля RMC Sport.

Нагадаємо, що на бразильського форварда претендує Барселона. Керівництво "блаугранас" нібито вже пропонувало ПСЖ обмін гравцями з доплатою.

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