Накануне появились слухи, что контракт 32-летнего испанца был автоматически продлен на год, ведь отыграл необходимое для этого количество матчей в этом сезоне.

Аспиликуэта остается в Челси – удар по амбициям Барселоны нанес неожиданный пункт контракта

Сегодня на пресс-конференции Томас Тухель подтвердил факт пролонгации соглашения: "Да, мы были близки и сейчас это произошло. Это хорошие новости для нас. Теперь есть большие шансы, что он останется в Челси".

Заметим, в текущей кампании испанский защитник отыграл 35 матчей за Челси во всех турнирах, в которых отличился двумя голами и тремя ассистами.

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