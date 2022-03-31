Контракт 32-летнего испанца с Челси был рассчитан до конца текущего сезона, но теперь продлен еще на год, утверждает The Athletic .

Барселона подписала предварительный контракт с Аспиликуэтой, – СМИ

Соглашение было автоматически пролонгировано, ведь Аспиликуэта отыграл необходимое для этого количество матчей в этом сезоне. Процедура продолжения сотрудничества не будет рассматриваться как заключение нового соглашения, а потому не будет блокироваться санкциями.

Пункт об автоматическом продлении контракта нанес сильный удар по Барселоне. Каталонцы были лидерами в борьбе за Сесара и хотели его подписать бесплатно летом. Но, похоже, этого не будет.

Заметим, в текущем сезоне испанский защитник отыграл 35 матчей за Челси во всех турнирах, в которых отличился двумя голами и тремя ассистами.