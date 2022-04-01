Напередодні з'явились чутки, що контракт 32-річного іспанця був автоматично продовжений на рік, адже він відіграв необхідну для цього кількість матчів у цьому сезоні.

Аспілікуета залишається в Челсі – удару по амбіціях Барселони завдав несподіваний пункт контракту

Сьогодні на прес-конференції Томас Тухель підтвердив факт пролонгації угоди: "Так, ми були близькими й зараз це сталось. Це хороші новини для нас. Тепер є великі шанси, що він залишиться в Челсі".

Зауважимо, у поточній кампанії іспанський оборонець відіграв 35 матчів за Челсі у всіх турнірах, в яких відзначився двома голами й трьома асистами.

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