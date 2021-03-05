"Я требую выкладываться на 100% на каждой тренировке. Я не позволяю чувствовать жалость к себе.

Челси хочет подписать Доннарумму летом и имеет солидный козырь

Тимо полон таланта, он играет за один из лучших клубов мира в одной из лучших лиг мира. Поэтому ему не стоит слишком уж беспокоиться, если он выкладывается на полную и пытается достичь тех кондиций, которые позволяют играть на высшем уровне.

Мы не считаем, сколько минут в среднем форвард тратит на гол. Для моего подхода это не проблема", – сказал Тухель для Goal.com.

В нынешнем сезоне АПЛ Вернер провел 26 матчей, в которых отметился 5-ю голами. Напомним, летом Челси заплатил РБ Лейпциг за Тимо 53 млн евро.

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