"Я вимагаю викладатися на 100% на кожному тренуванні. Я не дозволяю відчувати жалість до себе.

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Тімо сповнений таланту, він грає за один з найкращих клубів світу в одній з найкращих ліг світу. Тому йому не варто дуже вже турбуватися, якщо він викладається на повну і намагається досягти тих кондицій, які дозволяють грати на вищому рівні.

Ми не рахуємо, скільки хвилин в середньому форвард витрачає на гол. Для мого підходу це не проблема", – сказав Тухель для Goal.com.

У нинішньому сезоні АПЛ Вернер провів 26 матчів, в яких відзначився 5-ма голами. Нагадаємо, влітку Челсі заплатив РБ Лейпциг за Тімо 53 млн євро.

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