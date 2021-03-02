Джанлуиджи Доннарумма попал в сферу интересов Челси и даже возглавил список летних желаемых трансферов, сообщает Eurosport.

Милан продолжает торговаться с Райолой за Доннарумму – переговоры заходят в тупик

Контракт 22-летнего голкипера с Миланом заканчивается уже этим летом, но пока стороны не нашли консенсуса в вопросе продления соглашения. "Пенсионеры" пристально следят за этой ситуацией, ведь якобы готовы предложить Доннарумме 10 млн евро, которые не хотят давать "россонери".

В текущем сезоне Джанлуиджи провел 32 поединка в футболке Милана, 9 из которых отстоял на ноль. В остальных матчах молодой кипер пропустил 40 мячей.

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