Полузащитник Челси Хаким Зиеш и нападающий Тимо Вернер заинтересовали Барселону, и каталонцы даже уже контактировали с директором лондонцев Мариной Грановской, но диалог резко оборвался, сообщает Sport.es.

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Наставник "синих" Томас Тухель выступил категорически против ухода игроков в каталонский гранд. Переговоры по зимней аренде Тимо и Хакима пока приостановлены.

В нынешнем сезоне Вернер выходил на поле в 12-ти матчах, Зиеш – в 15-ти.

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