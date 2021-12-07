Тухель не хочет отпускать двух звезд Челси в Барселону
19:41 - Читати українською
Руководство Челси остановило переговоры с Барселоной.
Полузащитник Челси Хаким Зиеш и нападающий Тимо Вернер заинтересовали Барселону, и каталонцы даже уже контактировали с директором лондонцев Мариной Грановской, но диалог резко оборвался, сообщает Sport.es.
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Наставник "синих" Томас Тухель выступил категорически против ухода игроков в каталонский гранд. Переговоры по зимней аренде Тимо и Хакима пока приостановлены.
В нынешнем сезоне Вернер выходил на поле в 12-ти матчах, Зиеш – в 15-ти.
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