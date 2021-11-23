"Блаугранас" приступили к поискам футболистов на случай провала трансфера Рахима Стерлинга, которого в Каталонии хочет видеть Хави Эрнандес.

26-летнего англичанина активно начали сватать в Барселону сразу после смены тренера. Сам Стерлинг тоже якобы хочет попробовать свои силы в испанском гранде, ведь не имеет стабильного места в основе Манчестер Сити.

Стерлинг сообщил Гвардиолу о желании перейти в Барселону

Но каталонцы, как сообщает ESPN , не уверены на все 100%, что смогут подписать Рахима уже зимой, поэтому нашли две альтернативы на Туманном Альбионе. Речь идет о представителях Челси – Тимо Вернере и Хакиме Зиеше.

К слову, Вернер в текущем сезоне забил всего два мяча и отдал одну результативную передачу. У Зиеша статистика не слишком лучше – два гола и два ассиста.

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