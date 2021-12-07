Півзахисник Челсі Хакім Зієш та нападник Тімо Вернер зацікавили Барселону, і каталонці навіть вже контактували із директором лондонців Мариною Грановською, але діалог різко обірвався, повідомляє Sport.es.

Барселона в Челсі знайшла дві альтернативи Стерлінгу

Наставник "синіх" Томас Тухель виступив категорично проти відходу гравців у каталонський гранд. Перемовини щодо зимової оренди Тімо та Хакіма поки призупинені.

У нинішньому сезоні Вернер виходив на поле у 12-ти матчах, Зієш – у 15-ти.

Вест Хем яскраво перестріляв Челсі – резервіст Мойєса став випадковим героєм вогняного дербі