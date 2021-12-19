"Якщо АПЛ захоче, вона може це зробити. Це не в моїй компетенції. Ясність завжди корисна, а прозорість добра в будь-якій справі. У цьому плані тепер я знаю правила. Усі, хто кажуть, що ми повинні продовжувати грати, теж мають рацію. На всі ці питання, які зараз ставлять у суспільстві та у професіональному футболі, немає єдиної відповіді.

АПЛ скасувала вже 10-й поєдинок через коронавірус за останній тиждень

Ось чому я не маю відчуття, що я повинен висловлювати єдино правильну думку і змушувати себе повірити, що я в цьому маю рацію. Ситуація дуже і дуже складна, а безпека та здоров'я завжди стоять на першому місці. Для нас велика честь, що ми все ще можемо працювати та постійно проходити тести, але я можу зрозуміти точку зору інших. Можливо, це найкращий момент для гри проти Челсі, у складі якого є немало позитивних тестів на COVID-19. Я бачу дві точки зору.

Я впевнений, що є правила, згідно з якими ігри переносяться. Якщо ви переносите один матч через COVID-19, моя особиста думка: потрібно переносити три матчі, тому що гравці повинні відновлюватися 10 днів. Але якщо ви скасуєте три гри, то у вас може виникнути інша проблема, тому я можу зрозуміти рішення провести якнайбільше матчів. Я також думаю, що грати матчі – це привілей, і я не піду шляхом виправдання, звинувачень або чогось ще, я просто не хочу цього робити", – цитує Тухеля офіційний сайт Челсі.

Нагадаємо, що в Англії відбувся спалах нового штаму коронавірусу, через що АПЛ скасувала вже 10 матчів за останній тиждень.

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