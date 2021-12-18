АПЛ отменила уже 10-й поединок из-за коронавируса за последнюю неделю
15:48 - Читати українською
Поединок между Астон Виллой и Бернли не состоится в ранее запланированные дату и время.
Матч отменен
Противостояние 18-го тура АПЛ между Астон Виллой и Бернли перенесено за несколько часов до стартового свистка, сообщает пресс-служба бирмингемцев.
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Все из-за вспышки коронавируса у хозяев. Всего из-за печальной болезни с 12 декабря уже было отменено десять матчей разных туров (16, 17, 18). Сегодня же из запланированных пяти поединков состоится только встреча Арсенала и Лидса.
К слову, Астон Вилла сейчас расположилась на 10-й строчке турнирной таблицы Премьер-лиги, а Бернли идет в зоне вылета.
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