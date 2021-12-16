Несмотря на коронавирусные потери, Челси предстал сегодня очень мощным. Лондонцы закрепились на чужой половине поля и методично убивали Эвертон. 80% владения. Атака за атакой, момент за моментом. Рафа Бенитес усадил свою команду в низкий блок, но хозяева без проблем его взламывали.

Челси сначала создавал через правый полуфланг, где фантастическую активность проявлял Джеймс. Латераль и сам вырывался на ударные позиции, и выводил партнеров. Затем включился левый фланг, где на дриблинге обострял Зиеш. Челси утюжил соперника по всему фронту атаки.

"Пенсионеры" должны были быстро открыть счет, а до перерыва и разгром устроить. 13 ударов, 4 явных голевых момента в первом тайме. Пулишич мог забивать пяткой, Зиешу и Джеймсу не хватило точности, Жоржиньо и Маунт расстреливали Пикфорда в упор.

"Ириски" за это время вообще ничего не создали и считанные разы перешли центр поля. На старте второго тайма Эвертон немного поднял голову, но сразу же должен был вернуться в оборону. А Пикфорду пришлось вернуться к подвигам.

Челси вариативно атаковал: разрезные передачи Жоржиньо и Рюдигера, рывки Джеймса и Алонсо, смещения Зиеша и Маунта. Прекрасная геометрия атак. Не хватало только гола. И он пришел на 70-й минуте, когда Джеймс и Маунт в очередной раз обменялись позициями, Рис покатил на ход Мейсону, а тот расстрелял ворота.

После перерыва хозяева больше суетились, поэтому чаще теряли мяч и оставляли Эвертону варианты для контратак. Челси пропустил в ответ со штрафного – Брантвейт замкнул навес Гордона. Вроде и заслуженно, ведь Челси хуже играл во втором тайме, но сегодня должен был быть разгром (2.95 против 0.52 по xG).

Если бы не Пикфорд. Джордан стоял стеной и не позволил команде Томаса Тухеля разыграть главный козырь. Удары Силвы и Рюдигера после угловых также потянул голкипер Эвертона. У Пикфорда 9 сэйвов на Стамфорд Бридж. Он потянул 7 ударов из пределов штрафной. Герой матча.

Челси не победил, набрал 37 очков и отстал от Манчестер Сити на 4 балла. Томас Тухель в третий раз за последние 5 туров теряет очки. В начале нового года у лондонцев два подряд матча с Ливерпулем и Сити. Эвертон с 19 очками застрял в нижней части АПЛ.

Ман Сити – Лидс: Зинченко венчает исторический погром в матче АПЛ – супертрио на 10 баллов, "сделка" украинца с VAR