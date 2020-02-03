Тухель: Мбаппе не будет пытаться ускорить свой уход из-за недавнего спора

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал недавний конфликт между ним и форвардом команды Килианом Мбаппе.

"Я не могу подумать, что Мбаппе может использовать эту ситуацию как повод покинуть ПСЖ. Он один из наших игроков, у него есть контракт. Я принял это решение, и эта работа тренера.

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Это не личная вражда между нами. Это лишь дело между игроком, который не хочет быть замененным, и тренером, который имеет основания для этого, потому что у него на скамейке есть игроки, которые нужно играть и они заслуживают на это.

Проблема в том, что на стадионе есть камеры, болельщики, журналисты. Многие хотят об этом поговорить. Поэтому мне было грустно. На поле было много положительного, чтобы поговорить", – приводит слова Тухеля Goal.com.

Напомним, между Мбаппе и Тухелем произошел спор из-за замены нападающего. Килиан не хотел покидать поле и ушел с него с откровенным неуважением к решению наставника.

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