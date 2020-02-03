Тухель: Мбаппе не намагатиметься прискорити свій відхід через нещодавню суперечку

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель прокоментував нещодавній конфлікт між ним та форвардом команди Кіліаном Мбаппе.

"Я не можу подумати, що Мбаппе може використати цю ситуацію як привід покинути ПСЖ. Він один з наших гравців, у нього є контракт. Я прийняв це рішення, і це робота тренера.

Мбаппе знову образився на Тухеля за заміну – тренер ПСЖ вказав зірковому форварду його місце

Це не особиста ворожнеча між нами. Це лише річ між гравцем, який не хоче бути заміненим, і тренером, який має підстави для цього, тому що у нього на лавці є гравці, які потребують і заслуговують грати.

Проблема в тому, що на стадіоні є камери, вболівальники, журналісти. Багато хто хоче про це поговорити. Тому мені було сумно. На полі було багато позитивного, щоб поговорити", – наводить слова Тухеля Goal.com.

Нагадаємо, між Мбаппе та Тухелем сталась суперечка через заміну нападника. Кіліан не хотів покидати поле та пішов з нього з відвертою неповагою до рішення наставника.

Неймар володіє цифрами на "Золотий м'яч" – форма всього життя, заради якої вартувало виходити з тіні Мессі