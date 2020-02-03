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Тухель: Мбаппе не намагатиметься прискорити свій відхід через нещодавню суперечку

19:09 287 Читать на русском
Тухель: Мбаппе не намагатиметься прискорити свій відхід через нещодавню суперечку
Тухель та Мбаппе / Marca

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель прокоментував нещодавній конфлікт між ним та форвардом команди Кіліаном Мбаппе.

"Я не можу подумати, що Мбаппе може використати цю ситуацію як привід покинути ПСЖ. Він один з наших гравців, у нього є контракт. Я прийняв це рішення, і це робота тренера.

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Це не особиста ворожнеча між нами. Це лише річ між гравцем, який не хоче бути заміненим, і тренером, який має підстави для цього, тому що у нього на лавці є гравці, які потребують і заслуговують грати.

Проблема в тому, що на стадіоні є камери, вболівальники, журналісти. Багато хто хоче про це поговорити. Тому мені було сумно. На полі було багато позитивного, щоб поговорити", – наводить слова Тухеля Goal.com.

Нагадаємо, між Мбаппе та Тухелем сталась суперечка через заміну нападника. Кіліан не хотів покидати поле та пішов з нього з відвертою неповагою до рішення наставника.

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ПСЖ ПСЖ Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Томас Тухель Томас Тухель
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