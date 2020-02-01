Мбаппе опять обиделся на Тухеля за замену – тренер ПСЖ указал звездному форварду его место

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал поведение Килиана Мбаппе в поединке 22-го тура чемпионата Франции против Монпелье (5:0).

"Эта ситуация не является здоровой, но мы не единственная команда, которая сталкивается с такой реакцией футболистов. Подобное я видел и в Дортмунде.

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Но, конечно же, это нехорошая ситуация, отвлекает от главного. Я не злюсь, но мне грустно из-за того, что такое происходит, потому что в этом нет необходимости.

Тренер ПСЖ – я, а не Мбаппе. И это так и останется – решение о замене буду принимать я. Мы играем не в теннис, а в футбол. И нам нужно уважать всех", – цитирует Тухеля Le Pais.

На 68-й минуте тренер парижан решил заменить Мбаппе на Икарди. Молодой француз демонстративно покидал поле, с откровенным неуважением к решению наставника.

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