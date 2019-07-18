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Тухель лично звонил Дембеле, чтобы убедить его присоединиться к ПСЖ

15:43 89 Читати українською
Тухель лично звонил Дембеле, чтобы убедить его присоединиться к ПСЖ
Усман Дембеле / beIN SPORTS

ПСЖ не оставляет попыток подписать звезду Барселоны Усмана Дембеле.

Главный тренер ПСЖ Тухель пытался убедить форварда Барселоны Усмана Дембеле присоединиться к парижского клуба, сообщает Le Parisien.

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Отмечается, что француз отказался от перехода во французский гранд и попытается доказать, что он достоин выступать в составе Барселоны, где с приходом Гризманна значительно усилилась конкуренция в атаке.

Напомним, что именно Дембеле мог стать частью трансфера Неймара, но парижане отказались и требуют за бразильского форварда 222 млн евро.

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Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ Франция Усман Дембеле Усман Дембеле Томас Тухель Томас Тухель Трансферы ПСЖ
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