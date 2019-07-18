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Тухель особисто дзвонив Дембеле, аби переконати його приєднатись до ПСЖ

15:41 517 Читать на русском
Тухель особисто дзвонив Дембеле, аби переконати його приєднатись до ПСЖ
Усман Дембеле / beIN SPORTS

ПСЖ не залишає спроб підписати зірку Барселони Усмана Дембеле.

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель намагався переконати форварда Барселони Усмана Дембеле приєднатись до паризького клубу, повідомляє Le Parisien.

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Зазначається, що француз відмовився від переходу до французького гранда і спробує довести, що він гідний виступати у складі Барселони, де з приходом Грізманна значно посилилась конкуренція в атаці.

Нагадаємо, що саме Дембеле міг стати частиною трансферу Неймара, але парижани відмовились і вимагають за бразильського форварда 222 млн євро.

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Теги
Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ Франція Усман Дембеле Усман Дембеле Томас Тухель Томас Тухель Трансфери ПСЖ
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