Тухель особисто дзвонив Дембеле, аби переконати його приєднатись до ПСЖ

ПСЖ не залишає спроб підписати зірку Барселони Усмана Дембеле.

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель намагався переконати форварда Барселони Усмана Дембеле приєднатись до паризького клубу, повідомляє Le Parisien.

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Зазначається, що француз відмовився від переходу до французького гранда і спробує довести, що він гідний виступати у складі Барселони, де з приходом Грізманна значно посилилась конкуренція в атаці.

Нагадаємо, що саме Дембеле міг стати частиною трансферу Неймара, але парижани відмовились і вимагають за бразильського форварда 222 млн євро.

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