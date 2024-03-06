Главный тренер Баварии Томас Тухель может вернуться в Челси, если владелец клуба его об этом попросит.

Приоритетным вариантом продолжения карьеры для Тухеля является Манчестер Юнайтед, информирует Bild. Однако Томас готов подумать, если получит предложение от владельца Челси Тодда Бели. Именно последний уволил Тухеля с поста наставника Челси.

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Сообщается, что американский функционер может пойти на подобный шаг, поскольку считает, что раньше результаты команды были намного лучше, чем сейчас.

Тухель возглавлял "синих" с февраля 2021 года по сентябрь 2022-го. Под его руководством лондонцы выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. Ранее немецкий специалист заявил, что в любом случае покинет Баварию по окончании сезона.

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