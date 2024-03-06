Мюнхенцы минимально проиграли Лацио первый матч 1/8 финала, поэтому дома нужно было отыгрывать отставание. Томас Тухель настолько пытался настроить своих игроков на игру, что получил травму.

Фиаско капитана в видеообзоре матча Бавария – Лацио – 3:0

"Команда была удивлена тем, почему я сидел почти 90 минут возле технической зоны. Дело в том, что во время мотивационной речи я ударил ногой коробку в раздевалке и повредил палец на ноге. Если честно, то не думаю, что смогу снять обувь еще час", – приводит слова Тухеля Sky Sports.

Напомним, Бавария выиграла домашний матч со счетом 3:1 и прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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