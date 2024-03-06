Головний тренер Баварії Томас Тухель може повернутися в Челсі, якщо власник клубу його про це попросить.

Пріоритетним варіантом продовження кар'єри для Тухеля є Манчестер Юнайтед, інформує Bild. Однак Томас готовий подумати, якщо отримає пропозицію від власника Челсі Тодда Бьолі. Саме останній звільнив Тухеля з посади наставника Челсі.

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Повідомляється, що американський функціонер може піти на подібний крок, оскільки вважає, що раніше результати команди були набагато кращими, ніж зараз.

Тухель очолював "синіх" із лютого 2021 року по вересень 2022-го. Під його керівництвом лондонці виграли Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу. Раніше німецький фахівець заявив, що в будь-якому разі покине Баварію після закінчення сезону.

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