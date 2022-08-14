После финального свистка между тренерами возникла потасовка, ставшая уже второй на протяжении игры. Арбитр поединка показал Тухелю и Конте красные карточки, а матч Челси – Тоттенхэм завершился со счетом 2:2.

Челси – Тоттенхэм – 2:2 – видео голов и обзор матча с потасовкой тренеров

"Я думал, что при рукопожатии вы смотрите друг другу в глаза. У Конте было другое мнение. Это все было ненужно, но многие вещи были также не нужны. Ребята, это был всего лишь разговор двух конкурентов. Ничего не произошло. Это эмоции футбола, не нужно их подогревать.

‎Был явный фол против Кая Хаверца, но игра продолжилась. Ришарлисон был в офсайде. И как можно дергать за волосы на футбольном поле?‎

Празднование второго гола? Уже во время него я подумал, что мне не стоило этого делать, но иногда матч увлекает тебя полностью. Именно это и случилось со мной. Это была чистая радость, которая могла оскорбить соперников, но они сделали то же самое, когда сравняли счет", – цитирует Тухеля BBC.

После двух туров Челси и Тоттенхэм набрали по 4 очка.

Челси драматично упустил победу над Тоттенхэмом в жаркой битве – Конте и Тухель дважды чуть не подрались