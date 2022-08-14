Челси и Тоттенхэм не опредилили сильнейшего в нервном поединке 2-го тура АПЛ 2022/23. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Счет открыли "пенсионеры" – Кулибали эффектным ударом замкнул подачу Кукурельи с углового. Дебютный гол сенегальца за Челси. Тоттенхэм отыгрался уже во втором тайме. Хёйбьерг поразил ворота ударом из-за пределов штрафной. После этого возникли первые споры между тренерскими штабами Конте и Тухеля.

Челси – Тоттенхэм: Конте и Тухель дважды едва не устроили потасовку во время матча – видео конфликтов

Челси снова повел после точного удара Риса Джеймса, которому ассистировал Стерлинг. "Шпоры" сумели избежать поражения в компенсированное время. Спасителем стал Харри Кейн, забивший на последней минуте после подачи углового. 2:2 – обе команды набрали после двух туров по 4 очка.

Уже после финального свистка Конте с Тухелем снова чуть не подрались – наставников растягивали в разные стороны. Как следствие – удаление обоих тренеров.

Челси драматично упустил победу над Тоттенхэмом в жаркой битве – Конте и Тухель дважды чуть не подрались