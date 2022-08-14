Після фінального свистка між тренерами виникла сутичка, яка стала вже другою впродовж гри. Арбітр поєдинку показав Тухелю і Конте червоні картки, а матч Челсі – Тоттенхем завершився з рахунком 2:2.

Челсі – Тоттенхем – 2:2 – відео голів і огляд матчу з сутичкою тренерів

"Я думав, що при рукостисканні ви дивитеся один одному в очі. У Конте була інша думка. Це все було непотрібно, але багато речей були також непотрібними. Хлопці, це була всього лише розмова двох конкурентів. Нічого не сталося. Це емоції футболу, не потрібно їх підігрівати.

‎Був явний фол проти Кая Хаверца, але гра продовжилася. Рішарлісон був у офсайді. І відколи можна смикати за волосся на футбольному полі?‎

Святкування другого гола? Вже під час нього я подумав, що мені не варто було цього робити, але іноді матч захоплює тебе повністю. Саме це і сталося зі мною. Це була чиста радість, яка могла образити суперників, але вони зробили те саме, коли зрівняли рахунок", – цитує Тухеля BBC.

Після двох турів Челсі та Тоттенхем набрали по 4 очки.

Челсі драматично втратив перемогу над Тоттенхемом у гарячій битві – Конте і Тухель двічі ледь не побились