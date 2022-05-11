Главный тренер Челси Томас Тухель поддержал продажу клуба, которым теперь будут руководить американцы во главе с Тоддом Бёли.

"Мы чувствуем себя зрителями, не могли конкурировать. Это пассивная роль, которая нам не нравится. Мне это кажется немного странным. Летний трансферный бюджет? Я не знаю, каким он будет, учитывая нынешнее положение дел.

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Встречался ли я с Тоддом Бёли? Нет. Челси – единственный клуб, который переживает такую ​​ситуацию. Ситуация по-своему уникальна и сложная. Продажа клуба – это шаги в правильном направлении, и мы долго ждали этого", – сказал Тухель Goal.

Напомним, Челси оказался под санкциями из-за связей Романа Абрамовича с российским диктатором, который 24 февраля развязал кровавую полномасштабную войну на территории Украины.

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