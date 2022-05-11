"Ми почуваємося глядачами, не могли конкурувати. Це пасивна роль, яка нам не подобається. Мені це здається трохи дивним. Літній трансферний бюджет? Я не знаю, яким він буде, враховуючи теперішній стан справ.

Продаж Челсі офіційно узгоджено – Абрамович більше не буде власником

Чи зустрічався я з Тоддом Бьолі? Ні. Наразі Челсі – єдиний клуб, який переживає таку ситуацію. Ситуація по-своєму унікальна та складна. Продаж клубу – це кроки в правильному напрямку, і ми довго чекали цього", – цитує Тухеля Goal.

Нагадаємо, Челсі опинився під санкціями через зв'язки Романа Абрамовича з російським диктатором, який 24 лютого розв'язав криваву повномасштабну війну на території України.

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