В понедельник, 18 марта, Тудор прибыл в Рим и уже успел сфотографироваться с "розой" Лацио. Соответствующее фото римский клуб опубликовал в своём официальном Твиттере.

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Впоследствии пресс-служба Лацио официально сообщила о назначении Тудора главным тренером команды. Детали соглашения римский клуб не сообщил. Портал La Lazio Siamo Noi отмечает, что хорватский специалист уже запланировал первые тренировки, начиная со среды. Во время международной паузы Тудор планирует проводить двойные сессии ежедневно.

Тренировки возобновятся без пяти игроков "орлов": Весино, Хюсай, Марушич, Исаксен и Дзакканьи получили вызовы в свои национальные сборные.

Напомним, что ранее в этом сезоне Тудор отказался возглавить Наполи. До этого 45-летний хорват работал в Марселе с Русланом Малиновским, возглавлял Верону, Хайдук, Удинезе, Галатасарай, Карабюкспор и ПАОК.

Лацио, вылетевший в 1/8 ЛЧ от Баварии, в чемпионате Италии занимает лишь 9 место. От зоны ЛЧ римская команда отстает на 11 очков.

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