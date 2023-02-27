После победы в Кубке Франции нейтральные болельщики Лиги 1 надеялись, что Марсель обыгрывает ПСЖ еще и в чемпионате, чем закрутит интригу в борьбе за чемпионство. На деле же парижане легко разбили принципиального оппонента, лишь укрепив свое лидерство.

Месси и Мбаппе разорвали Марсель – немного креатива Малиновского, ПСЖ отобрал последние надежды на чемпионство

Игру сделали Месси и Мбаппе. Лео забил 700-й гол в клубной карьере и отдал два ассиста на Килиана. Следовательно, француз сравнялся с Эдинсоном Кавани в списке лучших бомбардиров ПСЖ за всю историю клуба – по 200 голов. Очевидно, что в ближайшее время Мбаппе станет единоличным лидером.