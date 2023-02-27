"У Мбаппе було багато простору, тому що він – гравець з іншої планети. Окрім очевидної мотивації ПСЖ, я бачив, що гравці суперника були дуже сконцентровані, вони багато бігали, чого вже давно не було. Важко усім, коли суперник перебуває у такій формі.

Історичний дубль Мбаппе та гол Мессі у відеоогляді матчу Марсель – ПСЖ – 0:3

Чи не бракувало команді "фізики"? Якщо порівняти два матчі (Марсель переміг у Кубку 2:1 – прим.), то різниця лише у їхньому сьомому номері (Мбаппе – прим.). Ми грали так само, хотіли досягти успіху, але коли у суперника є Мессі, Маркіньйос, Верратті, Рамос, то це дуже складно.

Вам може здатись, що ми були повільнішими, ніж зазвичай, але можу вас запевнити, що грали ми якісніше. Усі матчі різні. Гадаю, якби Нуну Тавареш забив на початку при рахунку 1:0, сценарій міг бути іншим. Але коли вже було 0:2, стало складно", – цитує Тудора L'Equipe.

У поєдинку 81 хвилину відіграв Руслан Маліновський, але результативними діями не відзначився. Завдяки перемозі ПСЖ пішов у відрив від Олімпіка на 8 очок на вершині турнірної таблиці.

Мессі та Мбаппе розірвали Марсель – дещиця креативу Маліновського, ПСЖ відібрав останні надії на чемпіонство