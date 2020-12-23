Соперники упустили немало возможностей уже в первой половине. В частности, за Интер могли забивать Янг, Мартинес и Бастони. А "мастифы" не реализовали едва не стопроцентную возможность Гюнтера.

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Зато на старте второго тайма гости вышли вперед. Это Хакими подал с правого фланга, а Лаутаро Мартинес классным ударом в одно касание переиграл кипера веронцев Сильвестри. Подопечные Юрича, однако, отыгрались уже 10 минут спустя: Ханданович выпустил мяч из рук после флангового навеса, и Иван Илич протолкнул его в сетку с нескольких метров. Но последнее слово было за "нерадзурри". На 69-й минуте Брозович передачей с правого края нашел Шкриняра – Милан головой отправил мяч точно в угол.

Интер победил Верону и вышел на первое место в Серии А