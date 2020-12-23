В рамках 15-го тура итальянской Серии А Интер продолжил победную серию до семи матчей, в тяжёлом бою переиграв Верону. Отчёт об этом и других матчах среды читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 14-й тур

Верона – Интер – 1:2

Голы: Илич, 63– Мартинес, 52, Шкриньяр, 69

Милан – Лацио – начало в 21:45

Наполи – Торино – начало в 21:45

Рома – Кальяри – начало в 21:45

Сампдория – Сассуоло – начало в 21:45

Специя – Дженоа – начало в 21:45

Удинезе – Беневенто – начало в 21:45

Милану в текущем туре выпал тяжёлый матч против Лацио, поэтому у Интера появился шанс возглавить таблицу. Для этого необходимо было переиграть Верону на её поле – впрочем, это было просто лишь на словах. В первом тайме голов не забивали, а в середине второго на гол Лаутаро с передачи Хакими хозяева ответили голом Илича – он воспользовался ошибкой Хандановича.

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Интер, однако, не собирался так просто отдавать очки. На 69-й минуте гости вновь вышли вперёд – это Шкриньяр ударом головой замкнул навес Брозовича с правого фланга. Веронцы пытались отыграться, но не получилось. Гол Шкриньяра принёс "нерадзурри" седьмую подряд победу в Серии А. Календарный год Интер закончил с 108 голами во всех турнирах – это лучший результат клуба с сезона 1920/30 (этот результат миланцы повторили в 1961-м и 2007-м годах).

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