У рамках 14-го туру італійської Серії А міланський Інтер переграв Верону на виїзді. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Суперники змарнували чимало нагод вже в першій половині. Зокрема, за Інтер могли забивати Янг, Мартінес і Бастоні. Натомість "мастифи" не реалізували ледь не стовідсоткову нагоду Гюнтера.

Еріксен офіційно виставлений на трансфер

Зате на старті другого тайму гості вийшли вперед. Це Хакімі подав із правого флангу, а Лаутаро Мартінес класним ударом в один дотик переграв кіпера веронців Сільвестрі. Підопічні Юріча, однак, відігралися вже за 10 хвилин: Хандановіч випустив м'яч із рук після флангового навісу, й Іван Іліч проштовхнув його в сітку з кількох метрів. Та останнє слово було за "нерадзуррі". На 69-й хвилині Брозовіч передачею з правого краю знайшов Шкріняра – Мілан головою відправив м'яч точно в кут.

Інтер переміг Верону та вийшов на перше місце у Серії А