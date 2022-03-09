"Первые несколько дней были тяжелыми, я оцепенела от этих новостей. Испытывала разные эмоции – гнев, страх, вину, уныние. Я чувствовала вину за то, что после сбора национальной команды вернулась в Данию и продолжала играть в футбол, а мои товарищи по команде уехали домой.

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Через несколько дней их разбудили бомбы, они вынуждены прятаться в собственной стране, боясь за свою жизнь, а о футболе нечего и думать. Никто не знает, что принесет следующий час, будет ли тихо в тех местах, где они находятся. Все переживают за семью, друзей, своих солдат, за украинцев, за свою страну.

Многие вынуждены были покинуть свои дома. Для них трудно видеть, как рушатся их города, рушится их жизнь прямо на глазах.

Но мы вернемся. Будем несокрушимыми. Нет слов, чтобы описать то, что мы ощутим, когда снова соберемся вместе. Мы боремся за нашу свободу, чтобы остаться в живых", – цитирует Козлову DW.

Заметим, что 21-летняя Николь родилась в канадском Торонто. Дебютировала за женскую сборную Украины в 2020 году.

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