Ніколь Козлова – півзахисниця жіночої збірної України, яка виступає в Данії, підтримує своїх партнерок, які пережили страшні події на батьківщині.

"Перші кілька днів були важкими, я заціпеніла від цих новин. Відчувала різні емоції – гнів, страх, провину, смуток. Я відчувала провину за те, що після збору національної команди повернулася до Данії і продовжувала грати у футбол, а мої товариші по команді поїхали додому.

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Через кілька днів їх розбудили бомби, вони змушені ховатися у власній країні, боячись за своє життя, а про футбол годі й думати. Ніхто не знає, що принесе наступна година, чи буде тихо в тих місцях, де вони перебувають. Всі переживають за сім'ю, друзів, своїх солдатів, за українців, за свою країну.

Багато з них змушені були покинути свої домівки. Для них важко бачити, як руйнуються їхні міста, руйнується їхнє життя прямо на очах.

Але ми повернемося. Будемо незламними. Немає слів, щоб описати те, що ми відчуємо, коли знову зберемося разом. Ми боремося за нашу свободу, щоб залишитися живими", – цитує Козлову DW.

Зауважимо, 21-річна Ніколь народилася у канадському Торонто. Дебютувала за жіночу збірну України у 2020-му.

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