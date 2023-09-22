"Трудно спасти того, кто не хочет спасения. Это его выбор! Полмира ему хотело и хочет помочь, но нельзя помочь тому, кто сам этого не хочет.

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Мне очень больно. Очень больно! Я отдал ему восемь лет своей жизни. Но не могу отдать ему свою голову. К сожалению!" – написал Панков в комментариях в Instagram Брутального футбола.

Напомним, после завершения карьеры футболиста Милевский на некоторое время исчез из медийного пространства. Его недавнее появление шокировало болельщиков – Артем набрал вес и визуально имеет серьезные проблемы со здоровьем.

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