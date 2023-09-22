"Важко врятувати того, хто не хоче порятунку. Це його вибір! Пів світу йому хотіло і хоче допомогти, але не можна допомогти тому, хто сам цього не хоче.

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Мені дуже боляче. Дуже боляче! Я віддав йому вісім років свого життя. Але не можу віддати йому свою голову. На жаль!" – написав Панков у коментарях в Instagram Брутального футболу.

Нагадаємо, після завершення кар'єри футболіста Мілевський на певний час зник з медійного простору. Його нещодавня поява шокувала вболівальників – Артем набрав вагу і візуально має серйозні проблеми зі здоров'ям.

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