"Важко врятувати того, хто не хоче порятунку": екс-агент Мілевського – про проблеми зі здоров'ям колишньої зірки Динамо
Агент Олександр Панков відреагував на нещодавні слова Олександра Алієва та Євгена Селезньова щодо Артема Мілевського, який ігнорує допомогу друзів.
"Важко врятувати того, хто не хоче порятунку. Це його вибір! Пів світу йому хотіло і хоче допомогти, але не можна допомогти тому, хто сам цього не хоче.
Суркіс був готовий оплатити реабілітацію Мілевського – рятувати екс-форварда Динамо зібралась зіркова компанія
Мені дуже боляче. Дуже боляче! Я віддав йому вісім років свого життя. Але не можу віддати йому свою голову. На жаль!" – написав Панков у коментарях в Instagram Брутального футболу.
Нагадаємо, після завершення кар'єри футболіста Мілевський на певний час зник з медійного простору. Його нещодавня поява шокувала вболівальників – Артем набрав вагу і візуально має серйозні проблеми зі здоров'ям.
Топ-5 українських футболістів, на кар'єру яких вплинув алкоголь