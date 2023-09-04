Каталонці відсвяткували третю перемогу в чемпіонаті. Втім, здобути три очки було нелегко. Перший гол забив Кунде в компенсований час до першого тайму. Втримувати мінімальну перевагу вдавалося Барселоні до 76 хвилини, коли Осасуна організувала гол. Роберт Лєвандовскі врятував свою команду від невдачі, забивши з пенальті.

Барселона здобула перемогу над Осасуною – Лєвандовскі забив перший гол у сезоні, Хаві дав дебютувати зірковим новачкам

Барселона перед міжнародною паузою відстає від Реала в турнірній таблиці на два пункти і посідає третє місце. Осасуна перебуває на 10 сходинці, маючи шість балів.