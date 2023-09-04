Важка перемога каталонців у відеоогляді матчу Осасуна – Барселона – 1:2
4 вересня 00:45 - Читать на русском
Барселона змогла здолати Осасуну у четвертому турі Ла Ліги. Відео голів та огляд матчу – дивіться на "Футбол24".
76’ Есекіль Авіла
84’ Алехандро Катена
Жюль Кунде 45+1’
45+1’ Жюль Кунде
76’ Есекіль Авіла
84’ Алехандро Катена
Каталонці відсвяткували третю перемогу в чемпіонаті. Втім, здобути три очки було нелегко. Перший гол забив Кунде в компенсований час до першого тайму. Втримувати мінімальну перевагу вдавалося Барселоні до 76 хвилини, коли Осасуна організувала гол. Роберт Лєвандовскі врятував свою команду від невдачі, забивши з пенальті.
Барселона здобула перемогу над Осасуною – Лєвандовскі забив перший гол у сезоні, Хаві дав дебютувати зірковим новачкам
Барселона перед міжнародною паузою відстає від Реала в турнірній таблиці на два пункти і посідає третє місце. Осасуна перебуває на 10 сходинці, маючи шість балів.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter