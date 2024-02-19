Напередодні Бенфіка в рамках 22-го туру чемпіонату Португалії на своєму полі розгромила Візелу з рахунком 6:1. Одним з (анти)героїв матчу став Анатолій Трубін, який спочатку привіз курйозний гол у свої ворота, а згодом виправився, потягнувши удар з одинадцятиметрової позначки.

Курйозний фейл та відбитий пенальті Трубіна у відеоогляді українського дербі з Візелою – 6:1

Цей пенальті став для 22-річного українця вже третім відбитим у поточному сезоні, що виявилось рекордом в історії португальського клубу. Раніше нікому не вдавалося відбити понад два пенальті у футболці "орлів" за один розіграш чемпіонату. За цим показником Анатолій обійшов португальця Мануела Бенту (сезон 1982/83), німця Роберта Енке (1999/00), бразильця Едерсона (2016/17) та грека Одіссеаса Влаходімоса (2021/22). Всі вони зупинились на позначці у 2 пенальті.

Нагадаємо, у поточному сезоні Трубін провів за Бенфіку 31 матч у всіх турнірах, в яких пропустив 27 голів (ще в 11 поєдинках відстояв "на нуль").

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