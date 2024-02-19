Бенфика на своем поле устроила настоящее избиение откровенного аутсайдера Примейра-лиги – Визелы. Уже к середине тайма "орлы" вели со счетом 3:0, а на перерыв ушли побеждая в пять голов. После отдыха Трубин решил помотаться в собственной штрафной, но потерял мяч и вынужден был спасать. На первый удар он среагировал, а на добивание не успел.

Бенфика за тайм уничтожила команду украинца – Трубин привез гол и отбил пенальти, экс-звезда Шахтера оформил 2+2

Впоследствии украинец получил еще одно испытание, в котором исправился за свой фейл, потянув пенальти от Самюэля Эссенде. К слову, весь матч в составе Визелы провел украинский защитник Орест Лебеденко. Победа вынесла Бенфику на первую строчку, принеся 55 очков. Спортинг с 52 пунктами второй, но имеет две игры в запасе.