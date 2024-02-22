“Это будет совсем другая игра, чем в Лиссабоне. В этот раз мы на выезде, думаю, Тулуза будет агрессивнее. Впрочем, все зависит от нас, нам нужно стараться играть в свой футбол, проявлять свой стиль на поле. Все в наших руках.

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Серия пенальти? Почему нет? Я думаю, что для вратаря это одна из самых простых частей, потому что на нас нет давления. Но я надеюсь, что нам не придется переходить к пенальти, и мы выиграем за 90 минут", – цитирует Трубина A Bola.

Напомним, первый матч завершился победой Бенфики 2:1, а второй начнется сегодня в 19:45. В прошлом году Трубин на аналогичной стадии ЛЕ уже выигрывал серию пенальти для Шахтера против Ренна.

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