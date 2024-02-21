"Он очень "взрывной" для своего роста. Это ненормально для вратаря такого роста иметь такую "подрывность". Трубин очень реактивный и имеет очень сильный инстинкт. Если мяч летит в его сторону, то очень трудно, чтобы он превратился в гол, разве что это будет удар в боковую сетку, или попадет в стойку и зайдет внутрь ворот.

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Во всем этом есть физическая часть, учеба, математика, но у него очень сильный инстинкт, он верит, что действительно спасет ворота. Я за свою карьеру отбил много пенальти, потому что я действительно верил, что смогу это сделать. Есть вратари, для которых это не имеет значения, потому что, что бы ни случилось, их работа выполнена, и им почти нечего терять, но я всегда верил, и вы видите, что Трубин тоже очень верит.

Знание того, что Трубин отбил три последних пенальти из четырех или пяти, имеет большее влияние на подсознание того, кто будет пробивать следующий пенальти. Когда они сталкиваются с Трубиным и идут за мячом, игроки начинают думать, что могут промахнуться. Повторяю: Трубин очень "жёсткий", и это имеет большое значение", – приводит слова Бету A Bola.

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