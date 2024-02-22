"Це буде зовсім інша гра, ніж в Лісабоні. Цього разу ми на виїзді, гадаю, Тулуза буде агресивнішою. Втім, все залежить від нас, нам потрібно намагатися грати у свій футбол, проявляти свій стиль на полі. Все у наших руках.

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Серія пенальті? Чому ні? Я думаю, що для воротаря це одна з найпростіших частин, тому що на нас немає тиску. Але я сподіваюся, що нам не доведеться переходити до пенальті, і ми виграємо за 90 хвилин", – цитує Трубіна A Bola.

Нагадаємо, перший матч завершився перемогою Бенфіки 2:1, а другий розпочнеться сьогодні о 19:45. Минулоріч Трубін на аналогічній стадії ЛЄ вже вигравав серію пенальті для Шахтаря проти Ренна.

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