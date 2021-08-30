"Безусловно, я бы хотел попробовать свои силы в топ-чемпионате. Это как детская мечта. Лично для меня это – Англия. Считаю, что это самая сильная лига в мире.

Трубин спрогнозировал свое возвращении в общую группу Шахтера

Футболист ставит себя в очень тяжелые условия. Другая страна, другой менталитет, другой язык. Надо выкладываться не на 100, а на 200 процентов. Я бы очень хотел попробовать, но посмотрим, как будет в жизни. Если и будет какой-то трансфер, то надо, чтобы все было красиво для клуба. Они воспитали меня, поэтому надо, чтобы было выгодно и для них, и для меня. Чтобы разошлись по-дружески, если так будет. А сейчас я рад, что выступаю в Шахтере", – заявил Трубин в интервью BurBuzz.

Напомним, контракт голкипера с "горняками" рассчитан до лета 2024 года, а цена за Transfermarkt составляет 8 млн евро.

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