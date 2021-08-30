"В пятницу вечером я был прооперирован (20 августа, – прим.). В субботу утром мне сделали перевязку. И все. Сказали, что могу ехать домой.

Трубин был прооперирован – голкипер Шахтера пропустит длительный срок, – СМИ

Первые два дня я побыл дома, чтобы отойти от наркоза, а уже на третий день начал заниматься в зале. Первые дней 10 нужно поддерживать тонус мышц и саму силу, чтобы была одинаковая сила и тонус в обеих ногах.

29 августа мне сняли швы. Еще есть небольшой отек, но мне все легче и легче. Со вторника я начинаю работать в бассейне и если все будет хорошо, то к пятнице начну работать на поле. Я надеюсь, что после перерыва на сборные вернусь в общую группу", – сказал Трубин в программе "Великий футбол".

Напомним, в текущем сезоне Анатолий провел в составе Шахтера 7 матчей, пропустив в них 5 мячей и удержав ворота на замке в 3 встречах.

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