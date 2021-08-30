"Безумовно, я б хотів спробувати свої сили в топ-чемпіонаті. Це наче дитяча мрія. Особисто для мене це – Англія. Вважаю, що це найсильніша ліга у світі.

Трубін спрогнозував своє повернення у загальну групу Шахтаря

Футболіст ставить себе у дуже важкі умови. Інша країна, інший менталітет, інша мова. Треба викладатися не на 100, а на 200 відсотків. Я б дуже хотів спробувати, але подивимося, як буде в житті. Якщо і буде якийсь трансфер, то треба, щоб все було красиво для клубу. Вони виховали мене, тому треба, щоб було вигідно і для них, і для мене. Щоб розійшлися по-дружньому, якщо так буде. А зараз я радий, що виступаю в Шахтарі", – заявив Трубін у інтерв'ю BurBuzz.

Нагадаємо, контракт голкіпера з "гірниками" розрахований до літа 2024 року, а ціна за Transfermarkt складає 8 млн євро.

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