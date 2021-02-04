19-летний страж ворот заинтересовал Лацио, сообщает Tuttomercatoweb. Стороны пока не ведут переговоры по переходу, ведь Лацио рассматривает Анатолия в качестве будущего усиления.

Агент Трубина подтвердил интерес к голкиперу со стороны нескольких клубов

Издание утверждает, что "бело-голубые" заинтересовались Трубиным во время феерии в Лиге чемпионов. Ранее СМИ информировали об интересе к голкиперу от Интера, Челси, Арсенала и Байера.

В текущем сезоне Анатолий выиграл конкуренцию у Андрея Пятова, провел 13 матчей в воротах Шахтера, 5 из которых отстоял на ноль. Также украинца признавали лучшим игроком "горняков" в 2020-м. Его контракт с дончанами рассчитан до лета 2024 года.

К слову, после 20 сыгранных туров Серии А Лацио расположился шестым на грани еврокубков, имея в своем активе 37 пунктов

Шахтер снова не выиграл – экс-звезда УПЛ "кусает" перед еврокубками, топ-уровень Трубина и ужасный промах бразильца