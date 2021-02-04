19-річний страж воріт зацікавив Лаціо, повідомляє Tuttomercatoweb. Сторони поки не ведуть перемовини щодо переходу, адже Лаціо розглядає Анатолія у якості майбутнього підсилення.

Агент Трубіна підтвердив інтерес до голкіпера з боку кількох клубів

Видання стверджує, що "біло-блакитні" зацікавились Трубіним під час феєрії в Лізі чемпіонів. Раніше ЗМІ інформували про інтерес до голкіпера від Інтера, Челсі, Арсенала та Байєра.

У поточному сезоні Анатолій виграв конкуренцію в Андрія Пятова, провів 13 матчів у воротах Шахтаря, 5 з яких відстояв на нуль. Також українця визнавали найкращим гравцем "гірників" у 2020-му. Його контракт з донеччанами розрахований до літа 2024 року.

До слова, після 20 зіграних турів Серії А Лаціо розташувався шостим на межі єврокубків, маючи у своєму активі 37 пунктів

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