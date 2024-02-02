"Честно, за Матвиенко очень грустно. Не знаю, я надеюсь, что он может еще куда-то перейти, но... Как по мне, это лучший защитник Украины вообще, потому что когда я с ним играл, его качества, понимание игры – на очень высоком уровне.

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И я понимал, что если он сделает еще один шаг и перейдет, как писали, в Арсенал, Наполи, Брайтон, то есть в топ-чемпионаты – он бы прогрессировал еще, еще, еще и был бы топ-уровня не только в Украине, но и в мире", – поделился Трубин на YouTube-канале Трендец.

Отметим, что в свое время было немало разговоров об интересе к Матвиенко со стороны Наполи и Брайтона, однако в последнее время таких слухов поубавилось. В текущем сезоне Николай сыграл в 16 матчах за Шахтер, отметившись 4 голами. Transfermarkt оценивает украинца в 20 млн евро.

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